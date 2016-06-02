Парубий предлагает открыть доступ в Раду "для всех"
12:02, 02 июня 2016Политика
2148 0
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает в рамках реформы парламента разрешить гражданам посещать заседания украинского парламента.
Парубий предлагает открыть людям доступ к парламенту / УНИАН
Об этом он заявил в интервью nv.ua.
"Буду предлагать, чтобы в украинский парламент открыли доступ для всех, как это принято во многих европейских странах", - отметил он.
Читайте такжеПарубій сподівається, що завтра в Раду подадуть законопроект про її реформування
Как сообщал УНИАН, Парубий предлагает проводить вместо двух пленарных недель в месяц три, а также ввести отдельный день правительства и ввести совет комитетов.
Полное интервью с главой ВР читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter