Парубий предлагает открыть доступ в Раду "для всех"

Об этом он заявил в интервью nv.ua.

"Буду предлагать, чтобы в украинский парламент открыли доступ для всех, как это принято во многих европейских странах", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Парубий предлагает проводить вместо двух пленарных недель в месяц три, а также ввести отдельный день правительства и ввести совет комитетов.

Полное интервью с главой ВР читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".