Канада решила пока не рассматривать проект резолюции о безвизовом режиме для украинцев

Как сообщает Радио Свобода, партия власти в Канаде - Либеральная партия - не рассмотрела проект резолюции о безвизовом режиме для украинцев во время съезда в Виннипеге.

«Сам факт, что такой проект документа появился, является чрезвычайно важным. Постепенно накапливается определенное количество инициатив «снизу», которые говорят о том, что вопрос безвизового режима с Украиной надо решать», - сказал советник Посольства Украины в Канаде Марко Шевченко.

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Как заявили в Департаменте по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства правительства Канады, сейчас Украина не соответствует критериям для отмены виз.

«Политические решения Канады в отношении виз принимаются на основе отдельной оценки каждой из стран. Департамент по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства правительства Канады продолжает мониторить ситуацию в Украине, однако сейчас Украина не соответствует критериям для отмены виз. Мы продолжаем развивать услуги, которые помогут украинцам путешествовать в Канаду с многократными визами», - сказала пресс-секретарь Департамента по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства правительства Канады Нэнси Кэрон.

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Отменить краткосрочные визы украинцам для туристических и бизнесовых потребностей ко Дню Независимости Украины 24 августа предложили представители Либеральной партии Канады из провинции Саскачеван. Хотя вопрос так и не был рассмотрен, это был единственный проект резолюции, который касался бы одной страны, подчеркнул Шевченко.