Тука: Полной блокады Донбасса никогда не было

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Facebook.

"Относительно торговли с ОРДЛО. Полной блокады нет и никогда не было", - пишет он.

Он подчеркнул, что товарообмен осуществляется при соблюдении ряда условий, предусмотренных определенными документами (Кабинета Министров Украины, СБУ).

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"Все субъекты должны быть зарегистрированы на территории Украины, платить налоги Украине (в том числе военный сбор)", - добавил чиновник.

Напомним, ранее Тука заявил, что "эмоциональное" решение о блокаде Донбасса было справедливым на краткосрочном этапе, но превратилось в "глупость и недальновидность" в перспективе.