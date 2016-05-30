Порошенко подписал указ о назначении своего представителя в Верховной Раде

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте президента.

«Назначить Герасимова Артура Владимировича представителем президента Украины в Верховной Раде (по согласию)», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, представителем президента Украины в парламенте до середины апреля был Степан Кубив, который перешел на работу в Кабинет министров.

Справка. Герасимов прошел в парламент по списку партии «Блок Петра Порошенко - Солидарность» под номером 43, председатель подкомитета по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.