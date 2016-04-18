Кубив будет курировать сотрудничество правительства с парламентом
17:39, 18 апреля 2016Политика
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Первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что ему поручено отвечать за сотрудничество правительства с Верховной Радой.
Кубив будет отвечать за сотрудничество представителей двух ветвей власти / Фото УНИАН
"По поручению премьер-министра и по согласованию с правительством я закреплен за работой от имени правительства с парламентом", - сообщил Кубив на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и группы 18 апреля, передает Радио Свобода.
Он пообещал, что будет работать максимально эффективно.
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