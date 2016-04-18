Кубив будет курировать сотрудничество правительства с парламентом

"По поручению премьер-министра и по согласованию с правительством я закреплен за работой от имени правительства с парламентом", - сообщил Кубив на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и группы 18 апреля, передает Радио Свобода.

Он пообещал, что будет работать максимально эффективно.

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