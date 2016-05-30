Порошенко определился с кандидатурой своего представителя в Верховной Раде

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

«Совсем скоро эта информация станет официальной. Мы приветствуем решение назначить представителем президента в Верховной Раде Артура Герасимова», - написала она.

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По словам Климпуш-Цинцадзе, «это именно тот человек», с которой вице-премьера связывает долгий путь отстаивания интересов Украины и противостояния российской агрессии на различных международных, парламентских и общественных площадках.

«Артур Герасимов - действенный, эффективный, очень ответственный руководитель Парламентской делегации Украины в ПА ОБСЕ. Более того, с его непосредственной помощи и участием нам удавалось предоставлять непосредственную первичную информацию о том, что происходит на востоке Украины, нашим друзьям-партнерам во всех ПА, где присутствует Украина», - отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

«Верю, что его новое назначение добавит конструктив и позитив и в трехсторонний диалог между парламентом, правительством и президентом. Надеемся, что теперь украинская власть будет работать слаженно, а результаты этой работы будут быстрее и эффективнее», - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Справка УНИАН. Герасимов прошел в парламент по списку партии «Блок Петра Порошенко - Солидарность» под номером 43, председатель подкомитета по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.