БПП исключил из своего списка 13 кандидатов в нардепы - решение съезда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Артур Герасимов после завершения съезда.

Он отметил, что, в частности, из избирательного списка исключили таких кандидатов в депутаты, как Андрея Богдана (№74), Вячеслава Фридмана (№99), Андрея Вовка (№91), Рустама Раупова (№100).

Также исключен Юрий Тарасовец (№119), Константин Бедовой (№128), Святослав Лешик (№157), Анатолий Велимовский (№170), Алексей Маловацкий (№84), Алексей Рябикин (№87), Татьяна Малашенкова (№85), Виталий Иляшенко (№117).

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий разрешение по решению съезда (собрания, конференции) партии после объявления результатов выборов исключать из избирательного списка этой партии кандидатов в депутаты парламента, которые еще не признаны избранными.

Согласно закону, кандидата можно исключить из списка партии в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным. Действие закона распространяется и на партии, прошедшие в ВР по результатам выборов 2014 года.