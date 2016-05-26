В МИД отреагировали на приговор чеченского суда по делу украинцев Карпюка и Клыха

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца написала в Twitter.

"Позорный приговор рос. суда по сфабрикованному делу Н.Карпюка и С.Клыха. Решительно осуждаем и боремся дальше ради освобождения укр. политзаключенных", - отметила она.

Позорный приговор рос суда по сфабрикованному делу М.Карпюка и С.Клиха. Решительно осуждаем и боремся дальше ради освобождения укр политзаключенных — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 26 мая 2016 г.

Как сообщал УНИАН, в России Карпюка и Клыха обвиняют в "участии в банде", убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие. Также им инкриминируют участие в те годы в УНА-УНСО (тогда это были две отдельные организации), запрещенной в РФ с 2014 года.

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Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском Орле. Украинцы отрицают свою вину и заявляют, что признания были выбиты из них следствием под пытками.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Карпюк и Клых должны быть освобождены в соответствии с Минскими соглашениями.

24 мая министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина в первый день после вступления в силу приговора по делу Карпюка и Клыха обратится с запросом об их экстрадиции.

Сегодня Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.