Рада отменила испытательный срок для переселенцев при приеме на работу

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 из 318 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом расширен перечень категорий граждан, для которых не устанавливается испытание при приеме на работу. Испытание не устанавливается для лиц, избранных на должность; победителей конкурсного отбора на замещение вакантной должности; лиц, прошедших стажировку при приеме на работу с отрывом от основной работы; беременных женщин; одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида; лиц, с которыми заключается трудовой договор сроком до 12 месяцев; лиц на временные и сезонные работы; внутренне перемещенных лиц.

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Кроме того, законом определено, что в срок испытания не засчитываются дни, когда работник фактически не работал, независимо от причины.

Также предусмотрено, что в случае установления собственником или уполномоченным им органом несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.

Согласно закону, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты собственником или уполномоченным им органом также в случае установления несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе в течение срока испытания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.