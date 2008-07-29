Тимошенко одним росчерком пера похоронила «Донецк»

Премьер-министр Юлия Тимошенко подписала распоряжение Кабинета Министров Украины (№999-р от 23 июля 2008г.) об исключении малого десантного корабля на воздушной подушке «Донецк» из состава Военно-Морских Сил Вооруженных Сил страны.

Списание «Донецка» произошло в связи с окончанием установленного для этого корабля срока службы, утратой тактико-технических характеристик и нецелесообразностью возобновления. Сообщается также, что построен корабль был в 1992 году.

Юрий Глухов для УНИАН