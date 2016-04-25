Геращенко просит Европарламент как можно скорее назначить докладчика по безвизовому режиму для Украины

Об этом она заявила в Европейском парламенте в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

"Мы надеемся, что наши друзья в Европейском парламенте как можно скорее определят докладчика от профильного комитета, который будет отвечать за то, чтобы эти дебаты произошли. Мы надеемся, что они будут положительными и результативными", - сказала Геращенко.

При этом она отметила, что украинский парламент проделал «очень большую работу для того, чтобы введение безвизового режима для Украины стало возможным».

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"Мы ожидаем, что безвизовый режим станет возможным для граждан Украины в ближайшее время", - подчеркнула вице-спикер украинского парламента.

Говоря о последствиях референдума в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который состоялся 6 апреля, Геращенко подчеркнула, что позиция Украины "четко заключается в трех "нет".

"Нет" - началу новых переговоров относительно содержания Соглашения, "нет" - внесению каких-либо изменений в содержание Соглашения, "нет" - дальнейшему промедлению с вступлением соглашения в силу. Это позиция и миллионов украинцев, которые боролись за правду, ратификацию Соглашения, также это и позиция европейского сообщества. Мы надеемся, что эта позиция будет услышана. Мы желаем, чтобы этот документ оставался целостным и таким, каким его ратифицировали Украина, Европарламент и 27 государств - членов ЕС", - заявила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности подтверждено, что Украина выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации.