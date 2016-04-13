В "Народном фронте" опровергают заявления о том, что Яценюку дали взятку за назначение главы КРРТ

Такое заявление сегодня сделали депутаты "Народного фронта" на брифинге в парламенте.

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По словам народного депутата Дмитрия Сторожука, нардеп Сергей Каплин в прошлом году подал обращение "о якобы даче взятки премьер-министру Арсению Яценюку и фракции "Народный фронт" за назначение руководителя концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Владимира Ищука".

"Это не соответствует действительности, это полная ложь, потому что все знают, как этот концерн в этом правительстве занимает проукраинскую позицию - отстаивает украинские интересы, ограничивает влияние российских СМИ, и это не нравится так называемым "попередныкам", - подчеркнул Сторожук.

Он заявил, что бизнесмен Сергей Левочкин продолжает борьбу за влияние на концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения и занимается распространением клеветнической информации.

"Хочу обратиться к Генеральному прокурору немедленно закрыть это дело, потому что за целый год по этому представлению не велись никакие процессуальные действия, там нет никаких признаков преступления. Это означает, что ГПУ уже должно открыть дело против заявителя за заведомо ложные сведения, которые порочат честь и достоинство государственной публичной личности", - сказал Сторожук.

По его словам, фракция "Народный фронт" уже обратилась в Генпрокуратуру с соответствующим заявлением против Каплина и отдельно попросила осуществить внутреннюю проверку внутри ГПУ.

В свою очередь присутствующий на брифинге первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук отметил: "Деятельность и правительства, и "Народного фронта" подтверждена хорошими делами, положительными голосованиям за законы, приближающие нашу страну к Евросоюзу. Поэтому я бы советовал очень осторожно относиться к подозрительным заявлениям Каплина, из которых видны аватары Сергея Левочкина", - сказал Тетерук.