Цеголко: российские спецслужбы пытались организовать фейкове интервью с Порошенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"С помощью фальшивого письма они попытались организовать интервью американской газете The New York Times от имени Президента Украины. На фальшивом бланке подали телефоны и электронные адреса своих агентов, провели переговоры и даже по телефону озвучили "ответы" на вопросы", - говорится в сообщении.

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Цеголко также выразил благодарность журналистам The New York Times за то, что они проверили достоверность записи в настоящий пресс-службе "и фейковое интервью не попало на страницы".

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению президента, статья в издании The New York Times, где говорилось о необходимости срочно назначить нового генпрокурора и начать настоящую борьбу с коррупцией, является элементом "гибридной войны" по дискредитации Украины.

Напомним, в материале речь шла о том, что если президент Петр Порошенко и парламент не согласятся назначить реальных бойцов с коррупцией и внедрить серьезную судебную реформу, ситуация с коррупцией не изменится.