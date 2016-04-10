Порошенко назвал результаты референдума в Нидерландах "поражением Европы"

Президент Украины Петр Порошенко назвал «поражением Европы» результаты референдума в Нидерландах по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной.

Об этом он сказал сегодня в интервью украинским телеканалам.

Президент поблагодарил голландцев, которые проголосовали за Украину.

«Но это (результаты референдума в Нидерландах по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной – УНИАН) является поражение Европы, и именно так это оценили лидеры большинства европейских стран, руководство ЕС», - добавил Порошенко.

«Европа сейчас переживает не лучшие времена: кризис беженцев, атаки России, другие позиции внутри стран, когда националистические движения получают все большую и большую популярность, но я верю в Европу и европейские ценности», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

"За" проголосовали более 38%, "против" – более 61% участников референдума.

7 апреля правительство Королевства Нидерланды заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украины искать компромисс по результатам консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации, который будет приемлемым для всех сторон.