Украинские морские пехотинцы впервые прыгали с немецкими парашютами

Руководитель учений “Си Бриз-2008” с американской стороны контр-адмирал Джон МУР высоко оценил уровень воздушно-десантной подготовки украинских морских пехотинцев.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, сегодня, в соответствии с планом украинско-американских учений с привлечением других стран “Си Бриз-2008” подразделы морской пехоты Военно-Морских сил и аэромобильных войск Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выполнили прыжки с парашютом на общевойсковом полигоне “Широкий Лан” в Николаевской области.

В Минобороны отметили, что главной особенностью учений стало то, что впервые личный состав десантно-штурмовой роты отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины десантировался с самолета С-160 военно-воздушных сил ФРГ на немецких парашютах.

Как сообщил заместитель командующего ВМС Украины по авиации – начальник морской авиации полковник Александр ДОМРАЧЕВ, в целом прыжки с парашютом выполнили 122 украинских военнослужащих.

За ходом десантирования наблюдал руководитель учений “Си Бриз – 2008” с американской стороны контр-адмирал Дж.МУР. “Я поражен уровнем воздушно-десантной подготовки подразделений украинской морской пехоты и аэромобильных войск, а также других участников международных учений”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, нынешние маневры серии “Си-Бриз”, которые традиционно проводятся в духе программы НАТО “Партнерство во имя мира”, продлятся до 28 июля.