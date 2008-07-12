Тимошенко едет в Польшу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 14 июля осуществит рабочую поездку в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в рамках рабочего визита Ю.ТИМОШЕНКО встретится с премьер-министром Республики Польша Дональдом ТУСКОМ. Также украинский премьер примет участие в первом заседании Межправительственного украинско-польского комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012. По завершении заседания главы правительств двух стран дадут общую пресс-конференцию.

Находясь в Польше, Ю.ТИМОШЕНКО встретится с маршалком Сейма Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ. Планируется также и ее встреча с Президентом Лехом КАЧИНСКИМ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО даст интервью студии “Восток” польского общественного телевидения.