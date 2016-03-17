Порошенко предлагает ЕС ввести санкции против причастных к заключению Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.

Порошенко выразил благодарность руководству ЕС за позицию в отношении Савченко и других политических заложников, которые незаконно находятся в России.

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«Я передал лидерам ЕС так называемый «список Савченко», который был инициирован мной и Европарламентом, и мы надеемся, что он будет рассмотрен», - заявил Порошенко.

«Я предлагаю, чтобы этот список не был ограничен только случаем Савченко, чтобы в него были включены все ответственные в России за незаконное заключение Сенцова, Кольченко и Афанасьева и других", - заявил Порошенко.