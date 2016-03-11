Порошенко и Юнкер согласовали дальнейшие шаги для безвизового режима ЕС для украинцев

Как сообщает пресс-служба президента, собеседники обсудили изменения в закон об электронном декларировании и поприветствовали достижение компромисса в переговорах Украины и Еврокомиссии по внесению этих изменений.

Юнкер выразил надежду относительно позитивного решения Верховной Рады относительно законодательного урегулирования вопросов электронного декларирования в соответствии со стандартами ЕС, что станет значительным шагом вперед в реализации антикоррупционной политики и позволит Украине через несколько лет интегрироваться в Европейский Союз.

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Глава государства также приветствовал решение Совета ЕС от 10 марта о продлении до 15 сентября срока действия ограничительных мер ЕС, введенных в результате подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины в отношении 146 физических лиц и 37 организаций.

Порошенко также поблагодарил ЕС за поддержку Надежды Савченко, похищенной с территории Украины. Президент Украины призвал ЕС усилить давление на Россию, чтобы освободить Савченко и других незаконно задержанных украинцев.

Собеседники договорились встретиться 17 марта во время следующего визита Порошенко в Брюссель.

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