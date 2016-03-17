Туск: санкции ЕС против России остаются связаны с полным выполнением Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко.

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"Мы продолжаем поддерживать дипломатические усилия в выполнении Минского соглашения. Дальнейшие решительные усилия необходимы. Наши экономические санкции в отношении России остаются связанными с полным выполнением Минского соглашения", - подчеркнул Туск.

Как сообщал УНИАН, 14 марта верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляла, что ЕС вернется к рассмотрению экономических санкций против Российской Федерации летом этого года.