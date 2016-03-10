В БПП считают, что Европа должна продолжать политику санкций против России

Европейские страны и впредь должны продолжать политику санкций против Российской Федерации.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитета по иностранным делам, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала «Рада».

«В Европейском Союзе есть какое-то определенное количество стран, которые имеют внутри очень серьезные лобби, которые хотят уже сегодня говорить о смягчении или об отмене санкций для России. Для нас это означает, что мы должны с такими странами напрямую работать и доносить им и всему миру, какую угрозу для них несет Путин », — заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам народного депутата, санкции против Российской Федерации должны сохраняться до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

«Даже если в мае-июне в рамках Европейского Союза будет серьезное обсуждение вопроса о продлении санкций, то я надеюсь, что здравый смысл и понимание того, что Путин не выполнил ни одного из условий минских договоренностей, приведет к тому, что санкции таки будут продолжены », — отметила Климпуш-Цинцадзе.

«Санкции будут сохраняться до тех пор, пока Российская Федерация будет вести себя так, как она ведет себя сейчас», — подчеркнула она.