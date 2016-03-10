В БПП считают, что Европа должна продолжать политику санкций против России
По словам народного депутата, санкции против Российской Федерации должны сохраняться до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.
Европейские страны и впредь должны продолжать политику санкций против Российской Федерации.
Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитета по иностранным делам, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала «Рада».
«В Европейском Союзе есть какое-то определенное количество стран, которые имеют внутри очень серьезные лобби, которые хотят уже сегодня говорить о смягчении или об отмене санкций для России. Для нас это означает, что мы должны с такими странами напрямую работать и доносить им и всему миру, какую угрозу для них несет Путин », — заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По словам народного депутата, санкции против Российской Федерации должны сохраняться до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.
«Даже если в мае-июне в рамках Европейского Союза будет серьезное обсуждение вопроса о продлении санкций, то я надеюсь, что здравый смысл и понимание того, что Путин не выполнил ни одного из условий минских договоренностей, приведет к тому, что санкции таки будут продолжены », — отметила Климпуш-Цинцадзе.
«Санкции будут сохраняться до тех пор, пока Российская Федерация будет вести себя так, как она ведет себя сейчас», — подчеркнула она.