Главный военный прокурор рассказал об объявленных в розыск экс-министрах обороны (инфографика)

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью "Сегодня".

"Объявлены в розыск бывшие министры обороны Лебедев и Ежель. Экс-начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Ильин", - сказал Матиос.

Отвечая на вопрос, что вменяется Ежелю, Матиос сказал, что в сообщении о подозрении указывается на ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей при согласовании в 2011 году перечня подлежащего отчуждению имущества ВСУ. «Решение тогдашнего министра обороны привело к неправомерному отчуждению двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС субъекту предпринимательства, что обусловило материальный ущерб государству на сумму свыше 24 млн грн. В ходе досудебного следствия было установлено местонахождение самолетов, комплектующих к ним, наложен арест и предупреждена дальнейшая их реализация в Россию», - сказал Матиос.

По его словам, Ежель длительное время находится в одном из лечебных учреждений Министерства обороны Беларуси.

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По его словам, Ежель длительное время находится в одном из лечебных учреждений Министерства обороны Беларуси.

"Если Ежель находится на территории другого государства и, судя по официальным уведомлениям, болеет, у нас по закону нет иного выхода, кроме как ожидать, когда он выздоровеет. Выехать и проверить этот факт в Беларуси - такой возможности у нас нет", - сказал Матиос.

Он также сообщил, что экс-начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Юрий Ильин разыскивается за участие в преступной организации и дезертирство. "Командующему Военно-Морскими силами контр-адмиралу Березовскому, заместителям командующего контр-адмиралу Шакуре и вице-адмиралу Елисееву вменяются дезертирство и государственная измена", - сказал Матиос.