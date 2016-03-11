Генпрокуратура объявила о подозрении бывшему министру обороны Ежелю

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что халатность имела место при согласовании в 2011 году перечня военного имущества Вооруженных Сил Украины, подлежащего отчуждению.

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"В дальнейшем это решение позволило Министерству обороны Украины осуществить неправомерное отчуждение двух тяжелых стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС субъекту предпринимательства, повлекшее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупном размере на сумму более 24 миллионов гривень", - сообщает ГПУ.

Во время досудебного расследования установлено местонахождение бомбардировщиков и их комплектующих, на них наложен арест.

"Было предотвращено дальнейшую реализацию самолетов и их комплектующих в Российскую Федерацию", - отметили в Генпрокуратуре.

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Справка. В период с 11 марта 2010 года по 8 февраля 2012 года пост министра обороны Украины занимал Михаил Ежель.В августе 2014 года Генеральная Прокуратура Украины открыла против Михаила Ежеля более 50 уголовных дел за активное участие в уничтожении тылового обеспечения украинской армии.