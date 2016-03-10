Порошенко: Украина мирно вернет Донбасс в течение одного года

Об этом он заявил в интервью турецкому англоязычному телеканалу TRT World, сообщается на странице Администрации президента в Facebook.

"Украина мирно вернет Донбасс течение одного года", - подчеркнул Порошенко.

Также президент отметил, что Украина придерживается своих обязательств в соответствии с первой стадией Минских договоренностей.

"Стадия №1 Минских соглашений – прекращении огня. Украина придерживается своих обязательств. Украина отвела тяжелое вооружение, Россия – нет", - отметил Порошенко.

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"Я ненавижу воевать с Россией, но как главнокомандующий я должен защищать Украину", - добавил президент. При этом он отметил, что Россия использует пропаганду против Турции и международного сообщества.

Порошенко подчеркнул, что "Украина стремится вступить в НАТО" и рассматривает это как инструмент, что гарантирует безопасность Восточной Европы".