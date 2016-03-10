Порошенко: Украина мирно вернет Донбасс в течение одного года
Президент Украины Петр Порошенко обещает, что Украина мирно вернет Донбасс в течение одного года.
Об этом он заявил в интервью турецкому англоязычному телеканалу TRT World, сообщается на странице Администрации президента в Facebook.
"Украина мирно вернет Донбасс течение одного года", - подчеркнул Порошенко.
Также президент отметил, что Украина придерживается своих обязательств в соответствии с первой стадией Минских договоренностей.
"Стадия №1 Минских соглашений – прекращении огня. Украина придерживается своих обязательств. Украина отвела тяжелое вооружение, Россия – нет", - отметил Порошенко.
Читайте такжеУкраина и Турция усилят сотрудничество в сфере безопасности и обороны, а также в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом - декларация
"Я ненавижу воевать с Россией, но как главнокомандующий я должен защищать Украину", - добавил президент. При этом он отметил, что Россия использует пропаганду против Турции и международного сообщества.
Порошенко подчеркнул, что "Украина стремится вступить в НАТО" и рассматривает это как инструмент, что гарантирует безопасность Восточной Европы".
"Россия использует пропаганду против Турции и международного сообщества"Я ненавижу воевать с Россией, но как головнок...Posted by Администрация Президента Украины on Thursday, March 10, 2016