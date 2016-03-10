Гройсман называет слабость институтов власти наибольшим вызовом для нынешней Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время 12-й международной конференции Dragon Capital.

Спикер высказал мнение, что Украина имеет серьезную проблему в виде институциональной слабости.

"Власть профессионально не настолько сильная, институционально в том числе, чтобы адекватно реагировать на те вызовы, которые есть сегодня", - сказал он.

По словам Гройсмана, "институциональная слабость - это вызов номер один".

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"Системы, которые неадекватно реагируют, - они порождают все кризисные явления, которые есть в нашей стране. Сегодня мы имеем кризис государственного управления... А с другой стороны - кризис доверия к власти", - подчеркнул председатель ВР.

Кроме того, он подчеркнул, что "мы должны выполнять все взятые на себя обязательства перед международными финансовыми организациями, но мы должны возрождать национальную экономику".

Гройсман также выразил мнение, что нынешний политический кризис необходимо использовать для того, чтобы определить, какой будет страна, какая национальная модель экономики строится и что необходимо сделать для получения результатов реальной борьбы с коррупцией. Спикер также акцентировал внимание на необходимости реформы судебной системы.

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