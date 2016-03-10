Россия должна немедленно освободить Савченко и выполнить Минские соглашения - Клинтон

В заявлении Клинтон подчеркивает, что она присоединяется к голосам, которые сегодня звучат по всему миру, призывая немедленно освободить украинского политика и офицера ВВС Украины из нелегального заключения в России, передает ТСН.

Она также подчеркивает, что Надежда была захвачена пророссийскими боевиками в Восточной Украине, нелегально перевезена в Россию и удерживается на основе сфабрикованных обвинений.

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"Россия должна отменить все обвинения и немедленно ее освободить. Она также должна выполнить все обязательства в соответствии с Минскими договоренностями для прекращения конфликта в Восточной Украине, из-за которого погибли тысячи людей, а более полутора миллионов были вынужденно переселены", - заявила кандидат в президенты США.

"Я поддерживаю Надежду и украинский народ, так же, как я всегда выступала за соблюдение прав женщин и прав всех людей, которые страдают от несправедливости по всему миру", - подчеркнула Хиллари Клинтон.

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