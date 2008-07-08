Телеканал «Интер» обвиняет Тимошенко в цензуре

Телекомпания «Интер» считает заявление премьер-министра Юлии Тимошенко об искажении ее интервью давлением на средства массовой информации.

Об этом говорится в официальном заявлении «Интера».

«Телеканал «Интер» считает обвинения Кабинета Министров Украины, опубликованные на его (Кабмина) сайте, беспочвенными и рассматривает их как беспрецедентный случай давления на средства массовой информации», – говорится в сообщении.

«Интер» считает заявление Тимошенко началом введения цензуры со стороны правительства, передает Обком со ссылкой на Украинские новости.

Телекомпания настаивает, что это является недопустимым в условиях демократии в Украине.

«Интер» выступает категорически против этого, и считает, что зритель имеет право знать правду о деятельности правительства, а телеканал, в свою очередь, как средство массовой информации, – задавать те вопросы премьер-министру, которые интересуют зрителя», – сказано в заявлении.

Телекомпания обращает внимание Президента Виктора Ющенко и оппозиции на ситуацию.

«Интер» заявил, что Кабмин вмешивается в работу СМИ.

Как сообщалось, в понедельник утром Тимошенко обвинила «Интер» в искажении ее интервью каналу 6 июля

По словам премьера, все ответы на вопросы были вырваны из контекста и немотивированно и безосновательно сокращены, суть самого интервью нивелирована.