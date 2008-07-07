Бютовец: Рыбаков может делать что угодно

Одесский окружной административный суд, который запретил Центральной избирательной комиссии осуществлять действия по регистрации следующего по очередности кандидата в депутаты в избирательном списке блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко», превысил свои полномочия.

Об этом заявил в интервью УНИАН народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, “несколько с полномочиями своими Одесский окружной административный суд не разобрался”. Депутат добавил: “Уже сейчас видится нарушение процедурных моментов в решении категории таких дел”.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что БЮТ будет действовать в этой ситуации “в пределах действующего законодательства”. По его словам, есть два пути развития событий: или суд сам отменит свое решение, или БЮТ обратится в апелляционный суд по поводу отмены данного решения.

По словам В.ПИСАРЕНКО, депутат Игорь РЫБАКОВ “может что угодно делать, но это не пользу ни ему, ни тем политикам, которые покрывают его за политическое предательство”.

Как сообщал УНИАН, 30 июня межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата И.РЫБАКОВА, который ранее написал заявление о выходе из коалиции. После этого решение межпартийного съезда БЮТ о лишении И.РЫБАКОВА депутатских полномочий поступило в Центральную избирательную комиссию.

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил в интервью журналистам, что в парламенте 8 июля будет приведен к присяге новый депутат от БЮТ.

По сообщению пресс-службы И.РЫБАКОВА, Одесский окружной административный суд запретил ЦИК осуществлять действия по регистрации следующего по очередности кандидата в депутаты в избирательном списке БЮТ.

Также, согласно сообщению, Департамент Государственной исполнительной службы Министерства юстиции открыл принудительное выполнение постановления Одесского окружного административного суда об обеспечении иска И.РЫБАКОВА.

Таким образом, отмечается в сообщении, суд удовлетворил жалобу И.РЫБАКОВА, и остановил решение БЮТ (о лишении И.РЫБАКОВА депутатских полномочий), поскольку в предоставленных суду материалах не усматривается, что депутат написал заявление об отзыве своей личной подписи из списка членов фракции БЮТ, а тем более, не подтверждается тот факт, что такое заявление было зачитано 6 июня 2008 года председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ во время заседания парламента.