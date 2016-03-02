Очередь военных на получение жилья растянулась почти на 50 лет - депутат "Видродження"

Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции «Партия «Видродження» Артем Ильюк.

«Если правительство и дальше будет обеспечивать жильем военных такими темпами, как сейчас, то эта очередь растянется аж на 49 лет! Согласно данным, которые нам предоставило Минобороны, сейчас в очереди на жилье находятся почти 50 тысяч военных и уволенных в запас. В прошлом году жилье получили лишь 658 семей, причем из этого количества только 256 семей получили жилье постоянное – остальным дали служебное жилье», - подчеркнул Артем Ильюк.

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Также депутат выразил возмущение по поводу недостоверных данных, которые премьер-министр Арсений Яценюк озвучил на заседании правительства 27 мая 2015 года.

«На этом заседании премьер заявил, что правительство на закупку жилья для участников АТО выделило миллиард гривен. Тогда же Арсений Яценюк поручил Минобороны, МВД и СБУ безотлагательно оформить бюджетные программы, а Министерство финансов профинансировать их. Кабмин обещал закупить жилье всем участникам АТО и членам семей погибших воинов к 1 сентября 2015 года. Однако на наш запрос в Министерстве обороны ответили, что этот обещанный миллиард так никто так и не выделил!», - заявил нардеп.

По словам нардепа, в Минобороны в конце прошлого года создали межведомственную рабочую группу, которая должна была выработать рекомендации по созданию организационных экономических и других условий, необходимых для решения проблемы дефицита жилья для военных. Однако, со времени создания этой комиссии она собиралась лишь трижды, и конкретных результатов ее работы пока нет, подчеркнул Артем Ильюк.

Если правительство действительно заинтересовано в создании контрактной армии и повышении имиджа военнослужащего, то по крайней мере должна реально перейти от слов к делу, и, придерживаться данных обещаний, считает Артем Ильюк.