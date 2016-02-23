В группе "Партия "Видродження" подготовили изменения в бюджет в части соцвыплат для чернобыльцев
Правительство уже два года подряд недофинансирует социальные программы для чернобыльцев. Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.
По словам нардепа, несмотря на то, что парламент рекомендовал Кабинету Министров в Госбюджете на 2016 год предусмотреть финансирование бюджетных программ для чернобыльцев, этого сделано не было.
«Мы подготовили изменения в Госбюджет и настаиваем на полном финансировании программы обеспечения жильем граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы (на которую нужно не менее 1 миллиарда гривен) и компенсации за льготное обеспечение пищей чернобыльцев (на нее дополнительно нужно еще не менее 1,5 миллиарда гривен)», - заявил Виктор Бондарь.
Нардеп напомнил, что 26 апреля 2016 года - 30-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС и парламент в конце прошлого года принял Постановление «О чествовании участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и о мерах связанные с 30-летием Чернобыльской катастрофы».
«В частности, этим постановлением мы рекомендовали Кабмину профинансировать данные программы. Однако, по информации Минсоцполитики, в 2016 году Правительство полностью проигнорировало программу финансирования жилья для чернобыльцев, а на продуктовую программу предусмотрел лишь 39% от общей потребности», - заявил нардеп.
А тем временем, по словам Виктора Бондаря, из года в год количество людей, которые имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и ликвидаторов очень быстро уменьшается. Такая ситуация является следствием, в частности, и того, что государство ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по социальной защите этих категорий граждан.
«Это страшные цифры! Люди, которые отдали здоровье за нас, уходят из жизни, так и не получив благодарности и должного отношения к себе. На начало 2016 года в Украине насчитывалось 210 тысяч участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, это на 12 тысяч меньше, чем в 2015 году. А общая численность пострадавших от последствий аварии за последний год сократилось на 63 тысячи человек», - констатировал нардеп.