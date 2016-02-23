В группе "Партия "Видродження" подготовили изменения в бюджет в части соцвыплат для чернобыльцев

По словам нардепа, несмотря на то, что парламент рекомендовал Кабинету Министров в Госбюджете на 2016 год предусмотреть финансирование бюджетных программ для чернобыльцев, этого сделано не было.

«Мы подготовили изменения в Госбюджет и настаиваем на полном финансировании программы обеспечения жильем граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы (на которую нужно не менее 1 миллиарда гривен) и компенсации за льготное обеспечение пищей чернобыльцев (на нее дополнительно нужно еще не менее 1,5 миллиарда гривен)», - заявил Виктор Бондарь.

Нардеп напомнил, что 26 апреля 2016 года - 30-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС и парламент в конце прошлого года принял Постановление «О чествовании участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и о мерах связанные с 30-летием Чернобыльской катастрофы».

«В частности, этим постановлением мы рекомендовали Кабмину профинансировать данные программы. Однако, по информации Минсоцполитики, в 2016 году Правительство полностью проигнорировало программу финансирования жилья для чернобыльцев, а на продуктовую программу предусмотрел лишь 39% от общей потребности», - заявил нардеп.

А тем временем, по словам Виктора Бондаря, из года в год количество людей, которые имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и ликвидаторов очень быстро уменьшается. Такая ситуация является следствием, в частности, и того, что государство ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по социальной защите этих категорий граждан.

«Это страшные цифры! Люди, которые отдали здоровье за нас, уходят из жизни, так и не получив благодарности и должного отношения к себе. На начало 2016 года в Украине насчитывалось 210 тысяч участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, это на 12 тысяч меньше, чем в 2015 году. А общая численность пострадавших от последствий аварии за последний год сократилось на 63 тысячи человек», - констатировал нардеп.