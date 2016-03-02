Луценко в ЕС назвали 6 причин, из-за которых Украине не видать безвизового режима

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко назвал причины, по которым Украина может не получить безвизовый режим с Евросоюзом, отметив, что закрытые встречи с руководством Европарламента и Еврокомиссии были очень откровенными.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Европа в шоке от миллиона сирийских беженцев. Говорить о безвизовом режиме для воюющей страны в таких условиях - непопулярно. Голландские политики требуют остановить все процедуры до завершения референдума относительно безвизового режима для Украины", - отметил он.

Луценко также подчеркнул, что европейский бизнес устал от санкций в отношении России и в условиях экономического спада поддерживает запущенный Путиным лозунг "Санкции бьют не по Путину, а по простым людям".

"Коррупция и олигархия в Украине не преодолена. Невозможно договариваться о стратегии со страной, где правительство утратило поддержку парламентского большинства", - говорится в сообщении.

Политик заявил, что шестой причиной является то, что в законе про электронное декларирование надо отменить сужение лиц, подпадающих под контроль, а также - доформировать НАЗК.

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"Вывод: у нас есть 2 недели для формирования новой коалиции, нового технократического Правительства, голосование за поправку в законе. Следующие 2-3 месяца Правительство должно устранить всех партийных и олигархических ставленников из крупнейших государственных монополий, покончить с смотрящими на таможне и другие видимые антикоррупционные шаги. Иначе - фиаско. Брюссель слезам не верит", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявлял ранее, что безвизовые поездки в страны Евросоюза станут реальностью уже в этом году. Он напоминал, что в Брюсселе Европейская Комиссия опубликовала итоговый отчет о полном выполнении Украиной критериев безвизового режима.

По его словам, в Европейском Союзе и в Украине много кто сомневался, что «нам удастся завоевать четкую и безусловную перспективу отмены визового режима для украинцев».

«Но мы упорно, долгие 7 лет шли к своей цели. И я горжусь тем, что я стоял в самом начале этой большой дороги. Даже вчерашние переговоры в Брюсселе, сейчас я уже могу об этом сказать, были очень непростыми... И мне и моей команде удалось окончательно расставить все точки над «і», - заявлял Порошенко.