Порошенко пообещал безвизовый режим с ЕС в следующем году

Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко по случаю решения ЕС относительно безвизового режима с Украиной и продления секторальных санкций против России.

Он напомнил, что в Брюсселе Европейская Комиссия опубликовала итоговый отчет о полном выполнении Украиной критериев безвизового режима.

Читайте такжеВ ЕС будут рады увеличению визитов граждан Украины и Грузии после введения безвизового режима - еврокомиссар

«Без всякого преувеличения, это огромная победа Украины, каждого из вас, с которой я всех вас искренне поздравляю. После Соглашения о политической ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли мы сделали следующий большой шаг к нашей заветной европейской мечте», - заявил глава государства.

По его словам, в Европейском Союзе и в Украине много кто сомневался, что «нам удастся завоевать четкую и безусловную перспективу отмены визового режима для украинцев».

«Но мы упорно, долгие 7 лет шли к своей цели. И я горжусь тем, что я стоял в самом начале этой большой дороги. Даже вчерашние переговоры в Брюсселе, сейчас я уже могу об этом сказать, были очень непростыми... И мне и моей команде удалось окончательно расставить все точки над «і», - заявил Порошенко.

Президент выразил благодарность европейским партнерам, Верховной Раде, правительству, дипломатам, украинскому гражданскому обществу и всему Украинскому народу за наши общие усилия.

«Вместе мы завоевали для граждан Украины заслуженное право на свободные безвизовые поездки в страны Евросоюза. Они станут реальностью уже в следующем году», - подытожил Порошенко.