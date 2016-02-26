Путин оказался в затруднительном положении в реализации своих целей по Украине - директор ЦРУ
Проявив агрессию по отношению к Украине, президент РФ Владимир Путин оказался в очень непростом положении с точки зрения реализации своих стратегических целей.
Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан, передает ZN.UA со ссылкой на National Public Radio.
"Мы видим очень агрессивные действия, которые он (Путин - Ред.) инициировал в Украине, потому что он видит эту страну как предмет "игры с нулевой суммой" против Запада. Я думаю, что он был очень обеспокоен тем, куда клонилась Украина, а она явно клонилась на Запад. Именно поэтому он сделал то, что сделал. Я думаю, он понял, что с точки зрения реализации своих целей он оказался в немного затруднительном положении", - отметил глава разведывательного ведомства.
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По его мнению, Владимир Путин мечтает вернуть России статус сверхдержавы, но делает это очень настойчиво и агрессивно, используя все возможные средства.
"Он делает это с помощью разведки и силовых ведомств, когда хочет скрыть "свою руку", но он делает это достаточно открыто, прямо сейчас отправляя тысячи российских военнослужащих и современное оружие в Сирию", - отметил он.
Ранее российский политолог Орешкин рассказал, что несмотря на возможную активизацию на Донбассе, масштабного наступления со стороны России не будет, потому что издержки будут несопоставимо велики.
"Его (президента РФ - УНИАН) агрессивные действия работают до поры до времени. Потому что от него уже ждут чего-то плохого. В случае с Донбассом и Крымом Запад был попросту не готов. Но сейчас все изменилось. Запад и Украина уже ждут от Путина подобных поступков. И готовы прищемить его", - сообщил он.