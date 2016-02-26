Путин оказался в затруднительном положении в реализации своих целей по Украине - директор ЦРУ

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан, передает ZN.UA со ссылкой на National Public Radio.

"Мы видим очень агрессивные действия, которые он (Путин - Ред.) инициировал в Украине, потому что он видит эту страну как предмет "игры с нулевой суммой" против Запада. Я думаю, что он был очень обеспокоен тем, куда клонилась Украина, а она явно клонилась на Запад. Именно поэтому он сделал то, что сделал. Я думаю, он понял, что с точки зрения реализации своих целей он оказался в немного затруднительном положении", - отметил глава разведывательного ведомства.

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По его мнению, Владимир Путин мечтает вернуть России статус сверхдержавы, но делает это очень настойчиво и агрессивно, используя все возможные средства.

"Он делает это с помощью разведки и силовых ведомств, когда хочет скрыть "свою руку", но он делает это достаточно открыто, прямо сейчас отправляя тысячи российских военнослужащих и современное оружие в Сирию", - отметил он.

Ранее российский политолог Орешкин рассказал, что несмотря на возможную активизацию на Донбассе, масштабного наступления со стороны России не будет, потому что издержки будут несопоставимо велики.

"Его (президента РФ - УНИАН) агрессивные действия работают до поры до времени. Потому что от него уже ждут чего-то плохого. В случае с Донбассом и Крымом Запад был попросту не готов. Но сейчас все изменилось. Запад и Украина уже ждут от Путина подобных поступков. И готовы прищемить его", - сообщил он.