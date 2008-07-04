Жвания считает, что Кириленко не на том боку спал

Вчера на расширенном заседании совета коалиции с участием премьер-министра Юлии Тимошенко и членов правительства были определены законопроекты, которые коалиция планирует одобрить до начала парламентских каникул. В повестку последней сессионной недели депутаты собираются внести и проект закона об изменениях в госбюджет, но пока этого документа в Раде нет, а члены Кабмина не могут сказать о нем ничего конкретного, пишет "Коммерсантъ-Украина".

На заседание совета коалиции заглянул народный депутат Давид Жвания (НУНС). Самому заседанию он предпочел неформальное общение с заместителем главы фракции БЮТ Андреем Кожемякиным и министром внутренних дел Юрием Луценко. Переговорив с ними несколько минут, господин Жвания вышел из зала в сопровождении главы МВД.

Впрочем, говорить об уголовных делах, расследуемых Генпрокуратурой по факту подделки документов, имеющих отношение к процедуре получения им украинского гражданства, он отказался.

– В таком случае прокомментируйте просьбу Вячеслава Кириленкок правительству отозвать вашу кандидатуру на пост главы Антимонопольного комитета,– попросил Ъ.

– Да она вообще ни с кем не согласовывалась – это называется "сон Кириленко",– возмутился Давид Жвания.– Он просто не на том боку спал, а потом в голову ему пришла мысля, так сказать, опосля. Самому бы ему это в голову не пришло, а с кем он переспал, мы не знаем.

Тут в разговор вмешался Юрий Луценко. – Кстати, могу открыть вам государственную тайну: на фракции НУНС за все время ее существования вообще ни разу ни за что не голосовали,– сказал министр, уводя господина Жванию в коридоры парламента.