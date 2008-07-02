В НУ-НС просят Тимошенко не давать Жвании должность

Вячеслав Кириленко обратился к правительству с просьбой отозвать из парламента представление на назначение Давида Жвании председателем Антимонопольного комитета и Игоря Куруса председателем Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, сообщает официальный сайт НУ-НС

По словам главы фракции НУ-НС, «в связи с тем, что фракция «Наша Украина - Народная Самооборона» не принимала решений относительно кандидатур на эти должности, мы обращаемся к правительству с просьбой отозвать представления из парламента относительно этих кандидатур».

«Кандидатуры на должность председателя Антимонопольного комитета и председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины, в соответствии с Соглашением о создании демократической коалиции, предлагаются Блоком «Наша Украина - Народная Самооборона», - отметил Вячеслав Кириленко, – на одном из ближайших заседаний фракции мы определимся относительно претендентов на эти должности».