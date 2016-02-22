Немецкий депутат: У нас есть опасения, что реформаторское движение в Украине провалится

Так в разговоре с DW прокомментировал срочный приезд в Киев Штайнмайера и Эро депутат Бундестага Карл-Георг Вельманн.

Соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Христианско-демократическому союзу Карл-Георг Вельманн называет нынешний визит министров иностранных дел Германии и Франции до Украины очень важным. Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро в понедельник, 22 февраля прибыли в Киев с двухдневным визитом для встреч с украинским руководством и лидерами парламентских фракций.

"У нас есть опасения, что реформаторское движение провалится, Украина сойдет с европейского пути. Ведь управление не такое, каким оно должно бы быть", - отметил Вельманн в разговоре с Deutsche Welle. Депутат ХДС отметил, что в Берлине царит разочарование развитием событий в Киеве, поскольку складывается впечатление, что все закончится так же, как и после первого Майдана.

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"Это было бы фатальным для Украины", - убежден немецкий политик. По словам Вельманна, события прошлой недели, когда Верховная Рада неожиданно провалила голосование за отставку премьер-министра Арсения Яценюка, были "просто катастрофой" и они не добавляют доверия к украинской власти. Депутат от правящего Христианско-демократического союза отметил, что украинские олигархи должны играть по европейским правилам и не мешать реформам. "Они должны заботиться о своих предприятиях, вкладывать деньги в модернизацию, платить налоги и держаться подальше от политики", - предостерег Карл-Георг Вельманн.