Порошенко: Лозунги о третьем Майдане подготовила российская пропаганда

Об этом он сказал сегодня в Виннице после церемонии принесения присяги сотрудниками патрульной полиции города, сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Лозунги о третьем Майдане подготовила российская пропаганда. Но у них ничего не получилось - Порошенко в Виннице», - написал он.

Как передает корреспондент УНИАН, президент добавил, что кремлевской пропаганде очень хотелось, чтобы дни чествования Революции Достоинства прошли иначе, "именно поэтому они и заготовили лозунги о третьем майдане".

"Но эта провокация у них не получилась, так как несмотря на объективные трудности, украинцы являются очень ответственными. Это доказательство того, что Революция Достоинства сделана именно ответственными людьми, которые стремятся и желают, чтобы Украина развивалась, чтобы ценности Майдана были имплементированы, чтобы Украина двигалась в Европу и все каждый на своем месте всё для этого делают”, - сказал президент.

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Он также отметил, что символом вчерашнего дня (21 февраля - УНИАН) стало "народное собрание на Софиевской площади в защиту Национальной полиции, которое в десятки раз превысило количество провокаторов" (на Майдане - УНИАН).

“Это не означает, что народ Украины не видит недостатков, но они вышли защитить реформы, они желают, чтобы эти реформы реализовались и они пришли по доброй воле. Это была воля людей и ответственность украинцев. И мне вчера в очередной раз они дали твердую надежду, что все у нас будет хорошо”, - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 21 февраля, в Киеве и Львове прошли акции в поддержку украинской полиции. В них, по данным пресс-службы Нацполиции, приняли участие более тысячи граждан.

Организаторы акций раздавали ленту с надписью: "Защити полицию" и предлагали отдать ее полицейскому, которого эти люди встретят.

Сегодня на Майдан Независимости сотрудники коммунальных служб разобрали почти все палатки, которые были установлены накануне.