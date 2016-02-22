"Майдана-3" не будет: коммунальщики разобрали почти все палатки в центре Киева (фоторепортаж)

По состоянию на данный момент коммунальщики уже демонтировали 5 палаток, передет depo.ua.

Сейчас там остается один большой и один маленький шатер.

Также коммунальщики вывезли с Майдана бочки, которые в течение последних дней принесли активисты.

Читайте такжеСитуация на Майдане остается спокойной, никаких акций на сегодня не анонсировано В свою очередь внефракционный нардеп Борислав Береза на своей странице в Facebook рассказал, что в центре все сворачивается и идет уборка.

"Киев очередной раз показал, что он столица Украины, а не место для провокаций. Майдан был поддержан киевлянами и люди вставали на его защиту. А это "мероприятие" с мутными корнями доверия не вызвало и убирается сейчас при такой же поддержке киевлян. Киев легко отличает истину от подделки", - написал он.

Фальшмайдан с псевдоверсией 3.0 все. В центре все сворачивается и идет уборка. Киев очередной раз показал, что он столиц... Опубликовано Borislav Bereza 22 февраля 2016 г.

Напомним, утром на Майдане находились около 40-50 человек. Отмечалось, что они разбили здесь палаточный городок, насчитывающий около 10 палаток. Также были обустроены пункты обогрева.