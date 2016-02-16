Луценко: Провести любой закон при нынешнем недоверии к правительству в парламенте является невозможным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Луценко отметил, что сегодня было услышано "много горьких слов и горькой правды". "Премьер-министр должен сделать выводы. Все в его руках. Он может уйти в отставку сам. Он может предложить создать новое большинство и новое правительство. Все сейчас находится в распоряжении премьер-министра Яценюка. Но парламент с этим правительством не верит в возможность развития Украины", - сказал депутат.

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Луценко подчеркнул, что “провести любой закон при нынешней обстановке недоверия к правительству в парламенте является невозможным”.

Говоря о Яценюке парламентарий выразил убеждение, что “у него есть несколько вариантов: уйти в отставку самому вместе со всем правительством, или сесть за стол переговоров с руководителями фракций и создать совершенно новое правительство”. “Но речь идет не только о смене лиц, но мы еще и требуем новых методов. Делать вид, что дальше можно работать так, как работали последние два года после Майдана, невозможно”, - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не приняла резолюцию о недоверии Кабмину и, соответственно, не отправила Арсения Яценюка в отставку.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением, в котором акцентировал внимание на необходимости «полной перезагрузки правительства».

Вчера, 15 февраля, народный депутат от БПП Сергей Лещенко после заседания фракции с участием Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка сообщил журналистам, что фракция БПП решила признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку. «И в случае, если будет поставлен вопрос, то будем голосовать за отставку», - сказал парламентарий.