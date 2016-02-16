Житель Одесщины пытался сбежать в Приднестровье на крыше грузового поезда

Как сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины, нарушителя, который пытался пересечь границу на крыше грузового вагона, обнаружили 15 февраля пограничники Белгород-Днестровского отряда.

"При оформлении грузового поезда, следовавшего из Украины в Молдову, пограничники отдела "Кучурган" заметили неизвестного, который скрывался на крыше одного из вагонов. На замечание пограничного наряда, немедленно спуститься на землю - мужчина среагировал нецензурной бранью и попытался скрыться", - отмечается в сообщении.

Однако в результате принятых пограничниками мер он был задержан.

Установлено, что 33-летний житель Раздельнянского района Одесской области ранее судим за разбой и изнасилование. Свой поступок задержанный объяснил отсутствием действительных документов для выезда за границу.

Согласно действующему законодательству задержанный будет привлечен к ответственности за попытку нарушения государственной границы. Проводится дальнейшая проверка.