Львовский облсовет призывает ВР отправить правительство в отставку за провал реформ

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее обращение сегодня на сессии областного совета проголосовали 62 депутата.

Депутаты заслушали резолюцию участников акции протеста, состоявшейся сегодня возле облсовета, которую зачитал депутат Львовского облсовета от ВО «Свобода», боец добровольческого батальона «Карпатская сечь» Андрей Чад. Эта резолюция после обработки редакционной комиссией была принята депутатами как обращение к ВРУ.

В документе депутаты отмечают, что правительство Яценюка провалило проведение реформ, предусмотренных коалиционным соглашением, в частности, саботировало проведение люстрации, имитировало реформы МВД и прокуратуры, тормозило антикоррупционную реформу.

«Результат деятельности правительства Яценюка является в полной мере ответственностью всех фракций коалиции, даже если сейчас большинство фракций делает вид, что это их не касается. Мы призываем парламентскую коалицию сформировать новое правительство, которое будет руководствоваться не коррупционными, а национальными интересами. Если коалиция не способна это сделать, единственный выход – досрочные парламентские выборы», – говорится в тексте обращения.

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Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня под стенами областного совета, где проходит сессия, состоялась акция протеста с требованием отставки правительства под руководством Арсения Яценюка.

В акции, которая проходила под лозунгом «Премьера-мародера – под трибунал!», приняли участие около двухсот человек, преимущественно представители ВО «Свобода».

Протестующие требовали от депутатов предоставить им слово на сессионном заседании, а также принять обращение с требованием отставки правительства.

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