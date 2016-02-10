РФ демонстрирует убедительность при помощи войск, поэтому Вашингтон должен подготовить более четкий ответ - экс-чиновники США

Во время отчета перед комиссией Конгресса бывший военный командир США в Европе Джеймс Ставридис призвал к ужесточению санкций против России, ядерному сдерживанию и большему заверению гарантий безопасности для европейских союзников, передает Радио Свобода.

По словам Эвелин Фаркас, которая недавно уволилась с работы куратора России в Пентагоне, Москва посылает сигналы по усилению готовности использовать тактическое ядерное оружие в любых военных столкновениях в Европе.

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Фиона Хилл, экс-глава отдела разведки США по вопросам России, заявила комиссии Конгресса США, Кремль рассматривает войска как важный инструмент для демонстрации убедительности России.

Отношения между Россией и Западом ухудшились с марта 2014 года после аннексии Россией украинского Крыма. После этого США и Евросоюз ввели ряд санкций против Москвы. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе во время боевых действий, которые продолжаются с апреля 2014 года.