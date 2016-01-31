В правительстве Франции рассчитывают на снятие санкций с России этим летом - министр

Об этом заявил французский министр сельского хозяйства Стефан Ле Фоль в интервью радиостанции Europe1, передает Дождь.

По словам Ле Фолля, он сам, президент Франции Франсуа Олланд и французское правительство хотят отмены санкций в отношении России.

Министр отметил, что обсуждал этот вопрос с российскими властями. Отмену санкций также обсуждал с Россией министр экономики Эммануэль Макрон.

Читайте такжеВ Visa заявили, что не снимали санкции c крымского банка

Ле Фоль добавил, что во французском министерстве экономики рассчитывают на то, что санкции в отношении России будут отменены летом 2016 года.

Однако министр отметил, что решение о снятии с России санкций будет принято не отдельными государствами, а властями всего Евросоюза.

Читайте такжеВ ЕС вопрос о снятии санкций с Москвы не будут поднимать до полного выполнения Минских соглашений - Шубель

Ранее УНИАН сообщал, что секретарь Государственного департамента США Джон Керри верит в возможность полного выполнения Минских договоренностей в течение следующих месяцев, что должно привести к снятию санкций против Российской Федерации.