Встреча контактной группы по Донбассу может состояться в Минске 24 февраля – Сайдик

Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает белорусское агентство БЕЛТА. "Мы, конечно, проведем следующие заседания четырех рабочих подгрупп через две недели. Мы планировали 24 февраля (встречу контактной группы), но есть и возможность встретиться пораньше", - сказал Сайдик.

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"Мы очень благодарны Беларуси за гостеприимство, за возможность встретиться здесь. Надеемся, что мы можем продолжать таким образом свою работу здесь. От меня лично большое спасибо", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Ранее сегодня в Минске прошли встречи участников подгрупп Трехсторонней контактной группы по безопасности, политическим и экономическим аспектам урегулирования на востоке Украины, сообщает МИД Беларуси в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма предложил Сайдику провести заседание участников группы в Минске только после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Мюнхене, а не 10 февраля, как было запланировано ранее.

"В связи с продолжением несоблюдения режима тишины со стороны представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, из-за отсутствия прогресса по освобождению заложников и выполнения других пунктов Минских договоренностей, считаю целесообразным провести очередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске только после встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", - отметил Кучма.

Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" планируется 13 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.