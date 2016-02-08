Грызлов заявил, что Россия готова к личным встречам для переговоров по Донбассу
Представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что при необходимости в любой день прилетит в Минск на заседание контактной группы.
"Еще на прошлом заседании контактной группы мы договорились, что наша работа продолжится в пятницу, 12 февраля", - рассказал Грызлов ТАСС.
Он напомнил, что соответствующая дискуссия должна пройти в формате видеоконференции. "Однако российская сторона, разумеется, со своей стороны готова и к личным встречам. Если возникнет необходимость, я готов прилететь в Минск в любой день", - подчеркнул полпред РФ.
Грызлов также традиционно для России напомнил о необходимости предоставления Донбассу особого статуса.
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"Для проведения конституционной реформы в части выполнения Минских соглашений Киеву следует, во-первых, закрепить законодательно особый статус Донбасса", - убежден постоянный член Совбеза РФ.
Кроме того, он заявил, что эти изменения должны быть согласованы с Донбассом в "минском формате" на заседании контактной группы.
Напомним, ранее Грызлов заявлял, что голосование по Конституции Украины должно быть жестко увязано с принятием поправок в закон о придании особого статуса Донбассу.