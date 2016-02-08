Грызлов заявил, что Россия готова к личным встречам для переговоров по Донбассу

"Еще на прошлом заседании контактной группы мы договорились, что наша работа продолжится в пятницу, 12 февраля", - рассказал Грызлов ТАСС.

Он напомнил, что соответствующая дискуссия должна пройти в формате видеоконференции. "Однако российская сторона, разумеется, со своей стороны готова и к личным встречам. Если возникнет необходимость, я готов прилететь в Минск в любой день", - подчеркнул полпред РФ.

Грызлов также традиционно для России напомнил о необходимости предоставления Донбассу особого статуса.

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"Для проведения конституционной реформы в части выполнения Минских соглашений Киеву следует, во-первых, закрепить законодательно особый статус Донбасса", - убежден постоянный член Совбеза РФ.

Кроме того, он заявил, что эти изменения должны быть согласованы с Донбассом в "минском формате" на заседании контактной группы.

Напомним, ранее Грызлов заявлял, что голосование по Конституции Украины должно быть жестко увязано с принятием поправок в закон о придании особого статуса Донбассу.