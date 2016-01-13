В ОБСЕ назвали сроки и раскрыли детали обмена пленными на Донбассе
Участники Контактной группы по урегулированию на Донбассе договорилась до 20 января осуществить обмен 50 пленными с обеих сторон конфликта на Донбассе.
Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске, передает ВВС.
"Высказано намерение освободить более 50 человек с обеих сторон. Я надеюсь, что это не будет ровно 25 на 25, а будет меньшее число со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей и большее - с украинской стороны", - отметил он.
При этом Сайдик не стал называть общее количество пленных у каждой стороны конфликта.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске состоялось заседание подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Украину на переговорах представлял экс-президент Леонид Кучма, Россию – Борис Грызлов, назначенный на пост полномочного представителя РФ в декабре прошлого года.