Клюев: результат непродолжительной работы Кабмина «снова плачевный»

Действующее правительство не внесло в Верховную Раду Украины ни одного конструктивного законопроекта, направленного на улучшение социально-экономического положения в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Андрей КЛЮЕВ на партийной конференции в Полтаве.

По его словам, нынешний кризис «спровоцирован искусственно той силой, которая, по сути, обманным путем пришла к власти». Он считает, что результат непродолжительной деятельности правительства «снова плачевный». По его словам, уже сегодня для вывода страны с этого социально-экономического кризиса «потребуется больше времени, сил и средств, чем после правления «оранжевого» правительства в 2005-2006 годах».

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что правительство занимается «проеданием средств государственного бюджета, наблюдается небывалый скачок цен и спекуляция на курсе доллара, как и в 2005-м». Он сказал, что “инфляция съела и без того небольшие доходы населения, теряют доходы экспортеры». В то же время, по его словам, «зеленый свет открыт для увеличения ввоза товаров зарубежного производства, без введения какой бы то ни было защиты отечественного товаропроизводителя».

А.КЛЮЕВ считает, что председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК должен объявить о прекращении деятельности коалиции, после чего правительство должно уйти в отставку. По его словам, это откроет возможность для создания новой коалиции и нового «более конструктивного и профессионального правительства».