У Литвина привели убийственный аргумент против двухпалатной Рады

Народный депутат Украины Михаил СИРОТА (Блок Литвина) не исключает, что в течение третьей-четвертой сессии Верховной Рады Украины могут быть приняты изменения в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по словам М.СИРОТЫ, «в течение 3-4 сессии большая вероятность завершения конституционного процесса».

Он также отметил, что не разделяет позиции Коммунистической партии Украины о необходимости ликвидации должности Президента Украины. В то же время он высказал мнение, что «желательно было бы, чтобы Президент избирался в парламенте». М.СИРОТА отметил, что тогда Президенту должны были бы быть предоставлены функции по разработке стратегии развития государства на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

М.СИРОТА считает нецелесообразным и введение в Украине двухпалатного парламента. По его словам, если сегодня «в одном парламенте не можем навести порядок, то что будет тогда происходить в двухпалатном парламенте».

Кроме того, М.СИРОТА выступает категорически против закрепления в Конституции и в законодательстве Украины нормы об императивном мандате, поскольку это не имеет «ничего общего с демократическим развитием».

М.СИРОТА выразил предположение, что на третьей сессии парламента будет «попытка создания временной специальной комиссии по внесению изменений в Конституцию Украины».