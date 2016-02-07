Яценюк просит не пугать правительство отставкой

Об этом он сказал в программе «10 минут с премьер-министром», сообщает пресс-центр Кабмина.

Яценюк подчеркнул, что политическая дискуссия о необходимости смены Кабинета министров продолжается «с первого дня, когда это правительство былы назначено».

Читайте такжеЯценюк назвал принципы, по которым правительственная команда готова продолжать работать

Он подчеркнул, что президент и народные депутаты имеют право внести в парламент резолюцию о выражении недоверия Кабинету министров Украины.

«Если кто-либо из наших политических деятелей считает, что это правительство не выполняет программу и не проводит реформы, это означает, что в парламент можно внести 150 голосами резолюцию недоверия правительству и проголосовать соответствующее отставку», - сказал Яценюк.

При этом он призвал политиков не пугать правительство отставкой.

«Но перестаньте нас пугать отставкой. Мы пришли сюда работать ради реальных изменений в стране. И сейчас речь идет не о персоналиях, а о конкретных ценностных вещах. Об экономической программе стабилизации ситуации в стране и о политической стабильности в Украине.

Читайте такжеАбромавичус предлагает Яресько возглавить правительство - СМИ

«Моя команда и я не будем останавливаться на половине пути в проведении реформ. Именно поэтому украинские министры приняли решение вернуться обратно в правительство для того, чтобы проводить эти изменения в стране на тех принципах, которые только что были названы. Если у кого-то другого есть альтернативная программа, или он не разделяет те принципы, которые были провозглашены, берите ответственность на себя. Но мы будем дальше продолжать идти этим путем. Путем построения сильной, суверенной европейской Украины», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что правительство необходимо немедленно «перезагрузить», но министры-реформаторы и их команды должны остаться.

На отставке правительства настаивают парламентские фракции «Батькивщина» и «Объединения «Самопомощь».

3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины. Он заявил, что подает в отставку в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента. Абромавичус подчеркнул, что его решение окончательное и не подлежит пересмотру в существующих условиях.

4 февраля состоялось экстренное заседание правительства, во время которого свои заявления об отставке отозвали главы Минагропрода Алексей Павленко, Минздрава Александр Квиташвили, Мининформполитики Юрий Стець. В то же время министр экономического развития и торговли Абромавичус своего заявления об отставке не отзывал.

Тогда же министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сказал, что может отозвать свое заявление об отставке при определенных условиях.