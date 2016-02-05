Яценюк предложил Раде выразить недоверие Кабмину в случае неподдержки его действий

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он заявил, что в Украине действительно парламентско-президентская республика.

Он отметил, обращаясь к депутатам: «У вас есть конституционное право внести в парламент резолюцию о недоверии Кабмину. Пожалуйста, воспользуйтесь этим правом - поставьте на голосование вопрос о недоверии правительству».

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«Если это наберет голоса, мы с честью и гордостью передадим новому составу Кабмина соответствующие полномочия. Сделайте этот шаг - это будет ваша ответственность. А сейчас мы выполняем свою ответственность», - отметил Яценюк, отвечая на вопрос о необходимости отставки правительства.