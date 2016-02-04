Пивоварский назвал условия, при которых готов отозвать свое заявление об отставке

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил о возможности отозвать свое заявление об отставке при условии выполнения ряда условий.

Об этом он сказал в ходе внеочередного заседания правительства.

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В числе условий, которые назвал министр, - установление адекватного уровня зарплат чиновников высшего ранга, а также возможность реализации начатых реформ, в том числе в сфере госзакупок на «Укрзализныце».

«Я готов заявить, что я отзову свое заявление при условии, что будут выполнены ряд принципов. Первый принцип - справедливая зарплата для госслужащих, - сказал министр. - Второй принцип. Я начал очень важные процессы в сфере госзакупок на «Укрзализныце». В прошлом году были сэкономлены миллиарды гривень, а предприятия «Укрзализницы» и предприятия Мининфраструктуры стали во многом тестовой площадкой для системы электронных закупок».

Министр подчеркнул, что если озвученные им принципы будут выполняться, то он "готов вместе с командой работать дальше".

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Как сообщал УНИАН, Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) на должности управляющего директора.

Пивоварский подал заявление об отставке с поста министра инфраструктуры 16 декабря 2015 года, мотивируя свое решение невозможностью выполнять свои функции, в том числе из-за низких зарплат.